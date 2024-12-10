Синоптик Пулин предупредил о четырехдневном снегопаде в Екатеринбурге
В Екатеринбурге с 10 по 14 декабря будут идти непрекращающиеся снегопады. Об этом Ura.ru рассказал синоптик Алексей Пулин.
Он предупредил, что пик осадков придется на пятницу, 13 декабря. Снегопады придут в регион вместе с частным циклоном со стороны Поволжья.
Таким образом, к 15 декабря высота снежного покрова в регионе достигнет 10 сантиметров.
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