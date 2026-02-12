Синоптик Пулин пообещал жителям Свердловской области потепление
Синоптик Пулин спрогнозировал потепление на юге Свердловской области. Об этом сообщило Ura.ru.
Изменение погодных условий ожидается из-за антициклона, который установился над Казахстаном и югом Западной Сибири.
«Севернее сохраняется присутствие арктического воздуха. В результате на границе тепла и холода обострится малоподвижный атмосферный фронт», — отметил эксперт.
По его словам, оттепель наступит в воскресенье, 15 февраля: ночью — −5 градусов, днем — +1 градус.