Синоптик Ильин предупредил москвичей о сильных морозах на Крещение

Сильный снег и мороз не дадут сугробам растаять в Москве на предстоящей неделе, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Сегодня в Москве температура будет составлять -3…-5 градусов. А в ночь на вторник (13 января. — ред.) похолодает до -8…-10 градусов. Небольшой снег продолжит идти, а местами на дорогах будет гололедица», — сказал Ильин.

По его прогнозам, днем во вторник в столице будет -7…-9 градусов, а ночью среды, 14 января, по Московской области температура воздуха может опуститься до -15 градусов.

«Далее в продолжение рабочей недели в ночные часы температура воздуха будет составлять порядка -11…-16 °С. В дневные часы в среду ожидается -8…-10 градусов, в четверг (15 января. — ред.) и в пятницу — -7…-12 градусов», — отметил синоптик.

Он также добавил, что снег усилится в пятницу, 16 января, и ожидается, что тот снег, который уже лежит, будет уплотняться.

«Погода без осадков ожидается ближе к Крещению. Тогда же ожидается и усиление морозов до -20…-25 градусов», — подытожил Ильин.