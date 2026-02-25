Синоптик Позднякова заявила, что в Москве ожидается потепление до +3 градусов в начале марта

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала RT о грядущих изменениях погоды в Москве. По ее словам, снежный циклон, принесший осадки, вливается в систему южного циклона, и атмосферное давление начинает активно расти.

Так, 26–27 февраля местами еще ожидается небольшой снег. Самые холодные сутки будут 26 февраля: днем температура может понижаться до -5…-3 градусов, после чего дневные значения вернутся в пределы -3…-1 градус.

«В ночные часы температура воздуха будет понижаться до -10…-8 градусов, а дневная в центре Москвы может достигать и 0 градусов», — отметила синоптик.

В первых числах марта температура воздуха в дневные часы может подняться до -2…+3 градусов, что выше климатической нормы. Однако метеорологическая весна, когда среднесуточная температура воздуха будет устойчиво положительной, вероятно, наступит только во второй половине марта.