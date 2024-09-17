Синоптик Позднякова: в ночь на 22 сентября в Московском регионе ожидаются заморозки
В ночь на 22 сентября в Московский регион придут заморозки. Об этом RT сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, в этих числах погоду будет определять антициклон.
«Северными потоками к нам придет воздух, что называется, с полюса, на высоте полутора километров температура будет отрицательная…», — сказала она.
Пока, как заметила Позднякова, москвичам и жителям Подмосковья можно радоваться «последним летним денечкам».
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