Синоптик Позднякова: в ночь на 22 сентября в Московском регионе ожидаются заморозки

В ночь на 22 сентября в Московский регион придут заморозки. Об этом RT сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в этих числах погоду будет определять антициклон.

«Северными потоками к нам придет воздух, что называется, с полюса, на высоте полутора километров температура будет отрицательная…», — сказала она.

Пока, как заметила Позднякова, москвичам и жителям Подмосковья можно радоваться «последним летним денечкам».