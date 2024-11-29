Синоптик Позднякова: в Москве прогнозируется аномально теплый декабрь

Предстоящий декабрь в российской столице ожидается аномально теплым. Температура воздуха будет на полтора-два градуса выше климатической нормы, рассказала телеканалу «Звезда» специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Это показывает большинство климатических моделей», — объяснила синоптик.

Температура воздуха до середины декабря не будет опускаться ниже -10 градусов. При этом говорить о погоде во второй половине месяца пока рано, добавила Позднякова.

В первый месяц зимы в Москве выпадет около 52 миллиметра осадков, сообщила специалист.