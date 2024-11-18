Синоптик Позднякова: в конце недели в Москве выпадет больше месячной нормы осадков

Ливни, снегопад и штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидаются в Москве в конце текущей недели. С четверга по субботу в столице выпадет больше месячной нормы осадков, рассказала сайту kp.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что ночь на воскресенье, 17 ноября, стала самой теплой в Москве за последние 80 лет. Температура воздуха составила +5,1 градуса. Абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений может быть побит в четверг, 21 ноября. Максимальная температура этого дня составляет +9,6 градуса, в этом году синоптики прогнозируют +9 градусов.

Однако уже в этот день в город придут обильные ливни с порывистым ветром, их будет сопровождать аномально низкое атмосферное давление, 725 миллиметров ртутного столба. В пятницу и субботу столицу накроет снегопад.

Всего выпадет порядка 40-60 миллиметров осадков при месячной норме в 52 миллиметра. К воскресенью толщина снежного покрова составит около трех-пяти сантиметров. Однако днем воздух прогреется до +4 градусов, резюмировала Позднякова.