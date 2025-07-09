Синоптик Позднякова указала на опасность при попытке убежать от шаровой молнии

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова поделилась с телеканалом «Звезда» информацией о том, как вести себя при обнаружении шаровой молнии.

По словам синоптика, в грозу важно избегать сквозняков, для этого следует закрыть все окна. Если человек оказался на улице во время опасной ситуации, необходимо оставаться на месте и не двигаться. Попытка убежать от шаровой молнии может увеличить риск ее приближения.

«Если вы видите, что перемещается шаровая молния, нужно замереть и не делать никаких движений», — отметила метеоролог.

Как правило, шаровая молния движется по направлению воздушного потока. Если человек начнет перемещаться, это может спровоцировать изменение маршрута молнии в сторону живого существа.

Последствия встречи с шаровой молнией могут быть крайне серьезными: от сильных ожогов до потери сознания или даже гибели, подчеркнула специалист.