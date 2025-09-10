Синоптик Позднякова спрогнозировала теплую погоду в Москве до середины сентября
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова поделилась прогнозом погоды для Москвы и Подмосковья. Об этом сообщил RT.
По словам синоптика, до середины сентября в столичном регионе сохранится теплая и сухая погода. Суточный ход температуры будет увеличиваться при приближении центра антициклона.
«Ночи будут все более холодные», — предупредила эксперт.
Она также отметила, что первые дожди можно ожидать только 17 или 18 сентября.
