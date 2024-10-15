Синоптик Позднякова спрогнозировала постепенное прекращение дождей в Москве

Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, какая погода установится в Москве в ближайшие дни. К выходным постепенно прекратятся обрушившиеся на город дожди, отметила эксперт в беседе с RT .

Она также предупредила о понижении температуры до слабо отрицательных значений. Днем в среду, четверг и пятницу столбики термометров покажут значение в пределах +2…+7 градусов.

Однако в субботу и воскресенье в столицу вернется теплая и солнечная погода, заверила Позднякова. Воздух может прогреться до +12 градусов.