Синоптик Позднякова спрогнозировала похолодание до +1 градуса в Подмосковье

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила RT , что до конца недели в Москве и области сохранится аномально холодная для этого времени года погода — на семь-восемь градусов ниже нормы.

Специалист предупредила о существенном похолодании 29 и 30 мая.

«Даже в Москве минимальная температура будет составлять +5 градусов. По области возможно понижение ночных значений до +1…+2 градусов. Дневная температура будет составлять +11…+13 градусов», — спрогнозировала синоптик.

По ее словам, в начале июня ожидаются осадки. Климатическую норму Москва сможет преодолеть к концу первой пятидневки июня, когда столбики термометров поднимутся до +22 градусов.