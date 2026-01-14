Синоптик Позднякова сообщила, что до Крещения существенных осадков в Москве не предвидится

Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила RT , что до Крещения существенных осадков в Москве не предвидится.

По ее словам, сегодняшний день будет теплее, чем ожидалось. Температура в Москве будет колебаться в пределах −7…−5 градусов, а в Подмосковье местами может опуститься до −12 °C.

«В пятницу облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. В течение суток в Москве −13…−11 градусов, по региону — −15…−10 градусов», — отметила синоптик.

В выходные ожидается холодная погода. «Осадков также ожидать не стоит. Наиболее холодная ночь будет на 17 января. В Москве ожидается −20…−18 градусов, а по региону — −23…−18 градусов», — подчеркнула она.

Дневная температура в субботу в Москве составит −17…−15 градусов, по области — до −20 градусов. А в воскресенье мороз немного ослабеет.