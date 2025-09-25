Синоптик Позднякова рассказала, что в Москве в выходные ожидается холодная погода

По словам синоптика, в столице сохранится холодная погода. «Причем не исключено, что в субботу (27 сентября. — ред.) ночью при переменной облачности температура по области местами может дойти до слабоотрицательных значений», — добавила Позднякова.

Также будет довольно плотный ветер, который может предотвратить выхолаживание воздуха до отрицательных значений. «Но за счет того, что порывы ветра днем будут достигать 12–14 метров в секунду, а температура будет +10...+12 градусов, будет ощущение, что на улице довольно холодно», — отметила специалист.

В воскресенье, 28 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. «Ночь станет чуть-чуть теплее, преобладающая температура по региону — +3...+8 градусов, а в Москве это будет порядка +5...+8 градусов», — заключила синоптик.