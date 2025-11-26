Синоптик Позднякова рассказала, что осень в Москве завершится с температурой выше нормы

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала RT, что завершение осени в Москве ознаменовано температурой выше климатической нормы.
По словам эксперта, завтра, 27 ноября, Москва окажется в теплом секторе атлантического циклона. В городе ожидается положительная температура: ночью — около +2...+3 градусов, днем — до +5...+6 градусов. Это на шесть-семь градусов выше климатической нормы.
По прогнозу Поздняковой, последние дни осени в Москве будут без существенных осадков. Однако значительного тепла или холода не ожидается.
