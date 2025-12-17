Синоптик Позднякова рассказала, что в Москве ожидается снижение температуры

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила в беседе с RT , что с понедельника в Москве начнется похолодание.

По словам метеоролога, понедельник, 22-е число, будет самым теплым днем на следующей неделе, после чего ветер сменится и начнется вторжение холода.

Синоптик отметила, что со вторжением холодного фронта существенных осадков не ожидается, возможен лишь небольшой снег.

«Ночью и днем температура будет отрицательной, не исключено, что к 25 декабря будет до -10 градусов ночью», — заключила она.

Средняя температура будет на 1,5—2 градусов выше нормы, а не на 5—6 градусов, как в ближайшие дни, подчеркнула Позднякова.