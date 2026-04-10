Синоптик Позднякова рассказала, что к концу рабочей недели погода в Москве начнет улучшаться

«Вечерняя Москва» узнала прогноз погоды на Пасху у ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой. Синоптик рассказала, что к концу рабочей недели погода в столичном регионе начнет улучшаться.

В четверг в Москве и области возможен мокрый снег, который в пятницу сменится дождем.

«Начнется постепенное повышение температуры, — сообщила синоптик. — В субботу, 11 апреля, ожидается переменная облачность без существенных осадков».

Ночи еще будут холодными: в Москве от минус 1 до плюс 1 градуса, а по области — до минус 4 градусов. Днем 11 апреля температура поднимется до плюс 8–10 градусов в Москве и от 6 до 11 градусов тепла — по области, написал сайт newsnn.ru.

В день Пасхи, 12 апреля, прогнозируется облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ночью по области ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов, а днем температура поднимется до 7–12 градусов тепла. В Москве ожидается около плюс 10–12 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщал, что 9 и 10 апреля Москву и Центральную Россию накроет метель, а температура опустится примерно до минус 5–8 градусов.