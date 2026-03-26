Синоптик Позднякова рассказала, что до конца недели погода в Москве существенно не изменится
Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила RT, что до конца недели существенных изменений погоды в столице и области не ожидается.
По словам синоптика, в пятницу днем в Москве столбики термометров покажут значение +12…+14 градусов, в Подмосковье — +10…+14 градусов.
«В ночные часы еще будет подмораживать», — предупредила специалист.
По прогнозам Поздняковой, в выходные дни температура поднимется. В субботу ожидается +14…+16 градусов, а в воскресенье — +15…+17 градусов.