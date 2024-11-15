Синоптик Позднякова рассказала, что 2025 год может стать самым теплым в России

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «ФедералПресс» прокомментировала слова генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что 2025 год может стать самым теплым в истории человечества.

По словам специалиста, тоже самое говорили о 2023 и 2024 годах. Не исключено, что 2025 год также побьет все температурные рекорды.

«Теперь уже все говорят о том, что 2024 год будет самым теплым. Поэтому есть основания заявлять, что и 2025 год может стать самым теплым», — сказала специалист.

Если смотреть по тенденции последних лет, каждый следующий год на планете немного теплее, чем предыдущий, добавила она.