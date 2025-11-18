Синоптик Позднякова предупредила жителей столицы о формировании гололедицы в ночь на 19 ноября

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT предупредила о возможности образования гололедицы в столичном регионе в ночь на среду, 19 ноября.

По ее словам, в ближайшие дни не предвидится снега, способного сформировать снежный покров.

«Сегодня может к ночи опускаться небольшой снежок. Но это будет мокрый снег, который не сформирует снежный покров», — отметила эксперт.

Почти всю неделю ожидается преимущественно без осадков. Погоду во второй половине недели определит антициклон с юга, поэтому она будет достаточно комфортной, пояснила Позднякова. Ночью слегка подморозит, а днем ожидается слабоположительная температура.

Сегодня, 18 ноября, прогнозируется дождливая погода при высокой температуре. Предстоящей ночью воздух остынет до слабоотрицательных значений. В итоге может сформироваться гололедица, подытожила специалист.