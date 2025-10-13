Синоптик Позднякова предупредила жителей Подмосковья о дожде с мокрым снегом
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила в интервью RT, что температура в столичном регионе будет ниже климатической нормы.
По словам эксперта, на территории Московской области ожидается дождь с мокрым снегом в ночные часы.
«Это касается периода с 15 по 17 октября. То есть когда мы будем находиться в тылу циклона», — пояснила синоптик.
Она также спрогнозировала северо-западный ветер с порывами до 11 метров в секунду. В темное время суток столбики термометров опустятся до 0…+5 градусов.
