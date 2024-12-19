Синоптик Позднякова предупредила о ледяных дождях в Москве

В Москве и области ударили Никольские морозы — вечером 18 декабря на севере Подмосковья температура воздуха опустилась почти до -16 градусов. К утру четверга, 19 декабря, стужа усилится до -19 градусов. Однако вскоре погода вновь начнет меняться, рассказала KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Столицу сначала накроют ледяные дожди, а затем самые обычные дожди. При этом всего за несколько дней температура поднимется с -19 градусов до +3 градусов.

Синоптики Гидрометцентра России прогнозируют, что утром в четверг будет -8, -10 градусов, а к вечеру температура поднимется до -3 градусов. Такая же температура сохранится и ночью на пятницу, 20 декабря.

Во второй половине дня в четверг и в ночь на пятницу возможны ледяной дождь, гололед, налипание мокрого снега на проводах и ветках деревьев. Однако, по словам Татьяны Поздняковой, ледяного дождя, подобного тому, который был в 2010 году, не ожидается. Днем в пятницу начнется оттепель, температура составит +2... +3 градуса. В субботу также будет тепло, круглые сутки температура будет держаться в районе +1... +3 градусов.

В воскресенье, 22 декабря, снова подморозит: ночью до -8 градусов, днем -1... -6 градусов.