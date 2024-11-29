Синоптик Позднякова предупредила о гололедице в Москве в выходные дни

В Москве погоду в выходные дни будет определять гребень западного антициклона. Он не принес существенных осадков. Об этом рассказала специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в интервью RT.
По данным эксперта, ночная температура воздуха составит -1.-3 градусов, днем ожидается около нуля. В отдельных районах столицы возможна гололедица на фоне перепадов температуры.
На следующей неделе сохранится теплая погода выше климатической нормы. Днем воздух прогреется до +4 градусов. В конце первой рабочей недели декабря возможен небольшой снег, заключила синоптик Позднякова.
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