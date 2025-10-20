Синоптик Позднякова предупредила москвичей об интенсивных дождях в конце недели

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT сообщила, что солнечной погоды в Москве на текущей неделе ждать не стоит.

Специалист спрогнозировала сохранение северо-восточного ветра.

«Но температура воздуха будет довольно высокой. Преобладающая температура в первой половине недели в ночные часы — 0…+5 градусов, а дневная — +3…+8 градусов», — отметила эксперт.

По словам синоптика, небольшие дожди пройдут сегодня и завтра, а в среду и четверг существенных осадков не ожидается. Однако в конце недели столица окажется под влиянием глубокого циклона, который принесет более интенсивные дожди.