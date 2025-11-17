Синоптик Позднякова предупредила, что ветер помешает жителям Москвы ощутить потепление

На этой неделе в Москве сохранится прохладная погода из-за сильного ветра. Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова в интервью сайту телеканала «Звезда» .

Как отметила эксперт, несмотря на то что температура воздуха будет выше климатической нормы, ощущаемое тепло будет приглушено из-за ветра.

«Порывы и ночью, и днем будут довольно плотные. Днем до 12–17 метров в секунду. Поэтому мы не почувствуем пришедшего к нам тепла», — подчеркнула она.

По прогнозам, в среду температура опустится до +3 градусов, а в четверг и пятницу будет колебаться около нуля. Ночью ожидаются морозы.