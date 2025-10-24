Синоптик Позднякова посоветовала москвичам не ждать солнца до конца октября

Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о погоде в Москве до конца текущего месяца.

По словам синоптика, до начала ноября в столице может выпасть еще 20 миллиметров осадков. Кроме того, она посоветовала горожанам не надеяться на солнечные дни.

«Погоду будут определять атлантические циклоны. Они всегда несут тепло и влагу», — отметила эксперт.

Она спрогнозировала облачную погоду с дождями. Столбики термометров поднимутся до +10 градусов.