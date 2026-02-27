Синоптик Позднякова пообещала теплую погоду в Нижнем Новгороде в начале марта

Жителей Нижнего Новгорода ожидает потепление в выходные. Такой прогноз дала главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передала «Вечерняя Москва» .

В субботу, 28 февраля, ожидаются мокрый снег и нулевая температура воздуха как днем, так и ночью. В воскресенье, 1 марта, осадки продолжатся, однако температура повысится до +3 градусов днем и останется около нуля ночью.

«Март начнется с положительной аномалии температуры. В воскресенье, 1 марта, погода будет очень комфортная», — отметила эксперт.

Однако ближе к 8 марта произойдет резкое похолодание, и столбик термометра опустится до -13 градусов, добавил newsnn.ru.