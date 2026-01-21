Синоптик Позднякова пообещала москвичам спад морозов после выходных

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила RT , что к концу текущей недели в Москве станет заметно холоднее.

По словам эксперта, 21 января температура воздуха в столице будет выше климатической нормы — -3…-5 градусов. Однако уже 22 января прогнозируется понижение до -8…-19 градусов.

«Ночью (23 января — прим. ред.) ожидается -20…-15 градусов, днем ниже -10 градусов», — отметила синоптик.

Она также заверила, что волна холода не продлится долго. Мороз начнет ослабевать уже с понедельника.