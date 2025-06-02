Синоптик Позднякова пообещала москвичам потепление

В столице и Московской области прогнозируется рост температуры воздуха на протяжении всей недели. Об этом сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT .

По ее словам, погода будет переменчивой: в некоторые дни осадков не ожидается, а в другие возможны кратковременные дожди. Однако температурный фон начнет повышаться.

«Мы ждем, что и ночи станут заметно теплее, чем та, которую мы сегодня пережили», — отметила синоптик.

По прогнозам, в ближайшие ночи в Москве температура составит +13…+15 градусов, а по области — +10…+15 градусов. Днем в столице ожидается +21…+23 градуса, в области — +20…+25 градусов.