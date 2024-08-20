Синоптик Позднякова пообещала дожди на юго-востоке Московской области

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила в RT, что сегодня, 20 августа, на юго-востоке Московской области ожидаются дожди, однако они не будут интенсивными, так как осадки не превысят пяти миллиметров.

Эксперт пояснила, что в Москве наблюдается прохождение холодного атмосферного фронта, который разделяет два антициклона. В результате, в некоторых районах действительно прошли сильные дожди с грозами и произошла смена погодных процессов.

В настоящее время регион находится на задней стороне циклона, который разделяет два антициклона, поэтому погода остается облачной с прояснениями, и на юго-востоке Подмосковья все еще возможны дожди, но они не будут сильными и ливневыми.

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