Синоптик Позднякова: погоду за Уралом определяют атлантические антициклоны
Эксперт информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, почему во многих регионах РФ установилась теплая погода. Об этом сообщил RT.
По словам специалиста, условия на территории за Уралом определяют атлантические антициклоны.
«То есть по северу Сибири проходят циклоны, которые у нас определяли погоду, из Скандинавии вдоль арктического побережья проникают в Сибирь, потом ныряют немножко, и выносится теплый воздух», — пояснила синоптик.
Подобную температуру приносят на Дальний Восток циклоны, формирующиеся над Китаем. Камчатка иногда попадает под влияние циклонов, которые несут тепло с Японского моря и Тихого океана, добавила Позднякова.