Синоптик Позднякова: погоду за Уралом определяют атлантические антициклоны

Эксперт информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, почему во многих регионах РФ установилась теплая погода. Об этом сообщил RT .

По словам специалиста, условия на территории за Уралом определяют атлантические антициклоны.

«То есть по северу Сибири проходят циклоны, которые у нас определяли погоду, из Скандинавии вдоль арктического побережья проникают в Сибирь, потом ныряют немножко, и выносится теплый воздух», — пояснила синоптик.

Подобную температуру приносят на Дальний Восток циклоны, формирующиеся над Китаем. Камчатка иногда попадает под влияние циклонов, которые несут тепло с Японского моря и Тихого океана, добавила Позднякова.