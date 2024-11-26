Синоптик Позднякова: в ночь на 27 ноября в Москве похолодает до -8 градусов

Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве на текущей неделе. Самой морозной может стать ночь на 27 ноября, отметила эксперт в беседе с RT .

По ее словам, в первой половине ночи столбики термометров опустятся до -6…-8 градусов. По области ожидается до -9 градусов.

«В среду дневная температура останется слабоотрицательной: -1…- 3 градуса в Москве и до -5 градусов по области. Фон атмосферного давления сохранится еще высоким, ветер будет довольно слабый», — добавила эксперт.

Позднякова также предупредила о мокром снеге в четверг. В последующие дни осадки не прогнозируются.