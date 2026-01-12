Синоптик Позднякова назвала 12 января самым снежным и теплым днем зимы в Москве

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила «Москве24» , что понедельник, 12 января, станет самым снежным днем в столице на этой неделе.

За прошедшую ночь в Москве выпало от трех до шести сантиметров осадков, а до конца дня ожидается еще один–три сантиметра снега. Температура воздуха составит около −3…−5 градусов, что выше нормы примерно на 1,5–2 градуса. Из-за этого снег в городе будет уплотняться.

Со вторника, 13 января, осадки станут менее интенсивными, но прогнозируется похолодание. В среду, 14 января, в Москве ожидается −8…−10 градусов днем и −13…−15 градусов ночью. Выпадет еще один–три сантиметра снега.

К субботе, 17 января, минимальная температура ночью составит до −20 градусов, а днем — до −15 градусов. Такие показатели будут почти на семь градусов ниже нормы.

Городские службы активно убирают снег с московских улиц и ликвидируют последствия снегопада. Они собрали почти миллион кубических метров снега и продолжают работы круглосуточно.