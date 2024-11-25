Синоптик Позднякова: Москва будет находиться в центре антициклона в последнюю неделю ноября

Область повышенного атмосферного давления будет определять погоду в Москве в начале последней недели ноября. На сегодняшний день столица находится в центре антициклона, позже он сместится на восток, в результате город окажется на его относительно теплой западной периферии, рассказала RT специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Она отметила, что в первые дни недели температура воздуха будет выше климатической нормы, существенных осадков не ожидается. В среду ночная температура опустится до -5 градусов, днем от -3 до -1 градуса.
В четверг погоду начнет определять атлантический циклон. Он принесет облачную, но теплую погоду. Ночью столбики термометров будут держаться на отрицательных значениях, днем — около нуля градусов, заключила синоптик.
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