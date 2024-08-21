Синоптик пообещал жителям Европейской части России тепло до конца августа
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что на европейской территории России до конца августа ожидается теплая погода. Об этом он сообщил радио «КП».
По словам эксперта, 19 августа в Москве и Подмосковье был самым жарким днем с начала месяца.
В начале последней недели августа температура воздуха, по прогнозам, достигнет +27 градусов, добавил MK.RU.
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