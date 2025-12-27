Синоптик Перерва предупредил жителей Хабаровска о морозной и ветреной погоде 27 декабря

Ведущий синоптик хабаровского Гидроментцентра Никита Перерва рассказал о погоде в городе в ближайшие выходные. Об этом сообщил transsibinfo .

По словам эксперта, суббота, 27 декабря, обещает морозы: ночью столбики термометров опустятся до -27 градусов, днем потеплеет до -20 градусов. Кроме того, усилится южный ветер, достигающий скорости 15-20 метров в секунду.

В воскресенье ожидается некоторое улучшение погодных условий. Ночью температура воздуха снизится до -22 градусов, а днем повысится до -14 градусов.