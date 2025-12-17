Синоптик Никитина рассказала, что аномальные морозы в Якутии продержатся до выходных

Якутию накрыла волна сильных морозов, которые продержатся как минимум до конца недели. На большей части территории ожидаются туманы, а температура в столице региона может опуститься до –50 градусов. Об этом написал «ФедералПресс» .

«Среднесуточная температура воздуха в Якутске в эти дни — на 5–6 градусов ниже нормы. Прошлой ночью в районе аэропорта похолодало до –50 градусов», — сообщила специалист Якутского УГМС Саргылана Никитина.

До конца недели в Якутии сохранится морозная погода с туманами. В четверг, 18 декабря, температура в течение суток практически не будет подниматься выше –43 градуса. Утром ожидается –46 градусов, днем — –45 градусов, а к вечеру — –44 градуса. Ветер останется слабым, 1–2 м/с.

В пятницу, 19 декабря, не будет потепления. Ночь и утро начнутся с –46 градусов, днем потеплеет лишь до –43 градусов, а вечером снова похолодает до –44 градусов. Ветер останется слабым с возможными кратковременными порывами. В выходные в Якутске похолодает до –48 градусов ночью и –45 градусов днем.

Синоптик отметила, что в среду циклон сместится к Охотскому морю, что вызовет фронтальные разделы на северо-востоке и приведет к снегопадам с ветром на арктическом побережье.