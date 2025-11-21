Синоптик Назарова пообещала жителям Ростовской области теплые выходные

Ростовская область в ближайшие дни порадует теплой погодой, которая не свойственна для конца ноября. Об этом сообщил « Восток-Медиа » со ссылкой на данные руководителя регионального гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Елены Назаровой.

По ее словам, в период с 21 по 23 ноября воздух прогреется до приятных +19 градусов, осадков не ожидается, хотя местами возможны утренние туманы.

В Ростове-на-Дону прогнозируется ночная температура в пределах +6…+8 градусов, днем же столбик термометра поднимется до отметки +14…+16 градусов. Юго-восточные и южные ветры обеспечат умеренное движение воздушных масс со средней скоростью 5-10 метров в секунду.