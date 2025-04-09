Синоптик Мокеева: потепление ожидается в Нижнем Новгороде на следующей неделе

В Нижнем Новгороде может потеплеть уже на следующей неделе, рассказала начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева в беседе с НИА «Нижний Новгород» .

По словам специалиста, в ближайшее время столбики термометров продемонстрируют положительные показатели.

«С начала следующей недели температура уйдет в плюсовые значения», — заявила синоптик.

Напомним, с 6 апреля в городе идет снег. Местные власти отмечали, что 8 апреля ожидалось выпадение около 40% месячной нормы осадков. По прогнозам экспертов, холода продержатся до конца недели.