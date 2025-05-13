Синоптик Любецкая сообщила, что Крыму не грозят аномальные заморозки

В Крыму всю рабочую неделю сохранится сухая и прохладная погода без аномальных заморозков. Ее будут определять холодные воздушные массы северных широт. Об этом сообщила начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая в эфире телеканала «Крым 24» .

По информации специалиста, дневные температуры на полуострове составят от +14 до +22 градусов, ночами будет около +3...+8 градусов. Холоднее всего станет утром, однако сильных морозов, как в Москве, республика избежит благодаря своему географическому положению.