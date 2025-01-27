Синоптик Леус: температурные рекорды будут обновляться в Москве ежедневно

В Москве и Подмосковье январь завершится оттепелью. В последние дни месяца температура достигнет +6 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус в интервью радио Sputnik.
По словам эксперта, в столице ежедневно будут обновляться рекорды максимальной температуры воздуха. По прогнозам, февраль в Москве ожидается теплым. Морозные дни, вероятнее всего, будут, но когда именно — пока сложно предсказать резюмировал синоптик Леус.
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