Синоптик Леус сообщил о высокой вероятности грозы в Санкт-Петербурге 28 июля
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с «ФедералПресс» заявил о вероятности грозы во второй половине дня в понедельник, 28 июля. В отдельных районах возможны кратковременные дожди.
«Атмосферный фронт, расположившийся вдоль западных границ страны, вновь активизирует процессы конвекции и во второй половине дня местами прошумят кратковременные грозовые дожди», — отметил Леус.
При этом температура воздуха останется высокой, превышая средние показатели на пять–шесть градусов. Воздух прогреется до +30 градусов. Во вторник дожди Петербургу не грозят, подчеркнул метеоролог.
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