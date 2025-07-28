Синоптик Леус сообщил о высокой вероятности грозы в Санкт-Петербурге 28 июля

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с «ФедералПресс» заявил о вероятности грозы во второй половине дня в понедельник, 28 июля. В отдельных районах возможны кратковременные дожди.

«Атмосферный фронт, расположившийся вдоль западных границ страны, вновь активизирует процессы конвекции и во второй половине дня местами прошумят кратковременные грозовые дожди», — отметил Леус.

При этом температура воздуха останется высокой, превышая средние показатели на пять–шесть градусов. Воздух прогреется до +30 градусов. Во вторник дожди Петербургу не грозят, подчеркнул метеоролог.