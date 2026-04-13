Синоптик Леус рассказал о разрозненных облачных полях в Москве 13 апреля

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сделал прогноз для Москвы на 13 апреля. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, столичный регион будет находиться под влиянием барического гребня, который двигается с северо-запада.

«В такой ситуации в небе будут проплывать разрозненные облачные поля, которые не смогут стать причиной дождей, а в изменении температуры сохранится тенденция к повышению», — отметил синоптик.

Температура воздуха в Москве составит +11…+13 градусов, а по области ожидается +9…+14 градусов. Ветер будет северо-восточный со скоростью три-восемь метров в секунду.