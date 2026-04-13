Синоптик Леус рассказал о разрозненных облачных полях в Москве 13 апреля
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сделал прогноз для Москвы на 13 апреля. Об этом сообщил RT.
По словам эксперта, столичный регион будет находиться под влиянием барического гребня, который двигается с северо-запада.
«В такой ситуации в небе будут проплывать разрозненные облачные поля, которые не смогут стать причиной дождей, а в изменении температуры сохранится тенденция к повышению», — отметил синоптик.
Температура воздуха в Москве составит +11…+13 градусов, а по области ожидается +9…+14 градусов. Ветер будет северо-восточный со скоростью три-восемь метров в секунду.