Синоптик Леус посоветовал москвичам достать зонты и попрощаться с жарой

Изменения погоды ожидаются в Москве и области в последний летний месяц. В начале августа в Центральном регионе пройдут проливные дожди, которые вызовут небольшое похолодание. Такое заявление сделал синоптик Михаил Леус, сообщил сайт « 7Дней.ru ».

Как пояснил специалист, антициклон, накрывший столицу, станет смещаться к востоку и разрушаться.

«В такой ситуации облаков в небе над регионом станет больше», — пояснил эксперт.

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова считает, что в первую неделю августа температура будет в пределах +22…+23 градусов, что соответствует климатической норме.