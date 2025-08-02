Синоптик Леус посоветовал москвичам достать зонты и попрощаться с жарой

Изменения погоды ожидаются в Москве и области в последний летний месяц. В начале августа в Центральном регионе пройдут проливные дожди, которые вызовут небольшое похолодание. Такое заявление сделал синоптик Михаил Леус, сообщил сайт «7Дней.ru».
Как пояснил специалист, антициклон, накрывший столицу, станет смещаться к востоку и разрушаться.
«В такой ситуации облаков в небе над регионом станет больше», — пояснил эксперт.
Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова считает, что в первую неделю августа температура будет в пределах +22…+23 градусов, что соответствует климатической норме.
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