Синоптик Кубай: в Приморском крае начала доминировать комфортная воздушная масса

В Приморском крае снизилась влажность воздуха, благодаря чему стало легче дышать. Причину изменений объяснил синоптик Борис Кубай в беседе с сайтом «Восток Медиа».

По словам эксперта, сейчас на территории региона начала доминировать воздушная масса умеренных широт. Она является более сухой и комфортной, чем ее предшественники.

Кроме того, в настоящее время край охватил материковый антициклон, который размывает облака.

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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

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