Синоптик Кубай: в Приморском крае начала доминировать комфортная воздушная масса

В Приморском крае снизилась влажность воздуха, благодаря чему стало легче дышать. Причину изменений объяснил синоптик Борис Кубай в беседе с сайтом « Восток Медиа ».

По словам эксперта, сейчас на территории региона начала доминировать воздушная масса умеренных широт. Она является более сухой и комфортной, чем ее предшественники.

Кроме того, в настоящее время край охватил материковый антициклон, который размывает облака.