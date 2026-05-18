Синоптик Кубай рассказал, что лето в Приморье может пойти по двум сценариям — от засухи до мощных паводков

В этом году в Тихом океане зафиксировали необычно раннюю активность тайфунов. Глава Примгидромета Борис Кубай сообщил «ФедералПресс», что обычно первый тайфун возникает в мае, однако уже в феврале образовались два, а на сегодняшний день их количество достигло пяти. Это говорит о высокой активности атмосферы и океана в начале сезона.

Специалист обратил внимание на активный перегрев суши на территории восточного Китая, который становится привлекательной «мишенью» для летних тайфунов. Кроме того, над югом Приморья и Японским морем все чаще появляется субтропическая воздушная масса с температурой в нижней тропосфере +15…+18 градусов. Такие значения обычно характерны для середины июля или августа.

Кубай назвал два возможных сценария погоды в Приморье. Первый предполагает сохранение жаркой и засушливой погоды: тихоокеанский антициклон заблокирует продвижение тайфунов на север. Второй сценарий реализуется, если антициклон ослабнет или изменит свое положение. В этом случае тайфуны смогут выйти к Китаю и Приморью, что повысит вероятность сильных дождей и паводков.

Подготовка к возможным паводкам уже ведется активно. В регионе расчищают русла рек, особенно в потенциально паводкоопасных районах. Задача специалистов — максимально заранее отслеживать все процессы и предупреждать возможные риски.