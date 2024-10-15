Синоптик Кубай предупредил, что в Приморье на этой неделе похолодает

Главный синоптик Приморского края Борис Кубай сообщил, что в ночь на среду, 16 октября, регион ожидает первую волну похолодания. Об этом сообщило ИА PrimaMedia , ссылаясь на пресс-службу Примгидромета.

Согласно прогнозу, в среду температура воздуха снизится на 6—8 градусов, а к выходным может упасть на 10—15 градусов и даже больше. В северных районах края термометры могут показывать значения ниже -15 градусов.

Этот холод станет результатом прохождения атмосферных фронтов с различной интенсивностью, добавил RT.