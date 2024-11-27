Синоптик Колесов: в Петербург в скором времени вернется зимняя погода

В ближайшие дни в Петербург вернется зимняя погода, несмотря на небольшое потепление. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, написало СМИ.
В среду, 27 ноября, в восточных районах Ленинградской области ожидаются осадки в виде снега, в самом Петербурге будет сухо. Столбики термометров в городе будут показывать до +5 градусов, сообщил «ФедералПресс».
С середины следующей недели в городе прогнозируется настоящая зимняя погода со снегом и отрицательными температурами, добавил Колесов.
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