Синоптик Колесов: в Петербург в скором времени вернется зимняя погода

В ближайшие дни в Петербург вернется зимняя погода, несмотря на небольшое потепление. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, написало СМИ .

В среду, 27 ноября, в восточных районах Ленинградской области ожидаются осадки в виде снега, в самом Петербурге будет сухо. Столбики термометров в городе будут показывать до +5 градусов, сообщил «ФедералПресс».

С середины следующей недели в городе прогнозируется настоящая зимняя погода со снегом и отрицательными температурами, добавил Колесов.