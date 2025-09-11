Синоптик Колесов сообщил, что теплая погода в Петербурге продержится еще несколько дней

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил о сохраняющейся сухой и жаркой погоде в городе. Теплая погода продержится еще несколько дней, написала «Мойка78» .

«Прекрасная погода в нашем регионе и отличные перспективы сохранения ее такой еще на пару дней», — подчеркнул Колесов.

Средняя температура первой декады сентября составила +18,1 градуса. По словам синоптика, в этом году также наблюдается недостаток осадков. Теплая погода сохранится до середины сентября, уточнил «ФедералПресс».