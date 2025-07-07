Синоптик Колесов сообщил, что летняя погода порадует петербуржцев уже на этой неделе

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о скором повышении температуры до летних значений. В понедельник, 7 июля, в Северной столице прогнозируется приятная погода с температурой воздуха +21…+23 градуса. Однако в первой половине дня не исключены небольшие дожди, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Специалист отметил, что циклон, который мог принести с собой обильные осадки, во вторник переместится на запад. Основной удар дождливой погоды придется на Прибалтику, южные районы Финляндии, а затем он сместится в сторону Карелии.

В Ленинградской области и Петербурге ночные дожди будут связаны с теплым атмосферным фронтом, а утром возможны кратковременные осадки. Однако во второй половине дня дожди прекратятся, но усилится западный ветер. Таким образом, несмотря на то что воздух прогреется выше +20 градусов, погода останется переменчивой.

Колесов прогнозирует благоприятный день в регионе в среду и вероятность кратковременных дождей в четверг. При этом температура в Санкт-Петербурге сохранится на уровне около +20 градусов и выше.

С пятницы ожидается изменение атмосферных процессов, и к выходным дням над Ленинградской областью установится антициклон, что приведет к улучшению погоды. На следующей неделе прогнозируется значительное повышение температуры воздуха до +23…+28 градусов, подчеркнул Колесов.