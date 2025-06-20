Синоптик Колесов рассказал о возвращении в Петербург сухой погоды

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов предоставил информацию о погодных изменениях в Ленинградской области. Он сообщил, что циклон, который воздействовал на регион, покидает территорию, не оставив сильных атмосферных возмущений. Об этом написала gazeta.spb.ru .

Центр циклона располагался недалеко от города, однако не вызвал значительных изменений погоды. В Петербурге накануне прошли небольшие осадки, интенсивность которых составляла от одного до трех миллиметров, а местами фиксировалось до семи миллиметров. Более мощные ливневые дожди наблюдались на Карельском перешейке, где количество осадков составило до 18 миллиметров.

Атмосферный фронт, прошедший ночью, принес дождь, который неравномерно распределялся по территории Санкт-Петербурга. В северной и центральной частях города выпало от трех до семи миллиметров осадков, в южных районах — от 6 до 12 миллиметров. Начало дня ознаменовалось прекращением осадков и улучшением погоды.

В Петербурге ожидается сухая погода, а температура воздуха поднимется до 15–17 градусов.